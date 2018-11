Studenti in piazza | fantoccio di Salvini impiccato e bandiere M5S bruciate Cortei in 70

Tornano in piazza gli Studenti contro il governo : 'Giù la maschera, altro che cambiamento' sono gli slogan di liceali ed universitari in 70 città. Chiedono maggiori investimenti per l'istruzione e la ricerca e garanzie per il futuro. A Roma culminerà ...

Istruzione - migliaia di Studenti in piazza contro il governo : “Siamo stanchi dei tagli”. E a Milano è “No Salvini day” : Da Milano a Roma, fino a Napoli. Sono migliaia gli studenti che questa mattina sono scesi in piazza per manifestare contro il governo. La protesta, organizzata dalla Rete della Conoscenza, dall’Unione degli studenti e Link per reclamare più investimenti per l’Istruzione, coinvolge fino a domani oltre 70 città italiane. “Dopo il nostro incontro con Di Maio del 26 ottobre, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ...

Studenti in piazza in tutta Italia contro il governo : “Solo promesse - non c’è un euro” : Gli Studenti tornano in piazza in oltre 70 città Italiane per protestare contro le misure del governo i manovra e reclamare più investimenti per l'istruzione e la scuola. "Dal Ministro Di Maio abbiamo ricevuto solo promesse, abbiamo visto una manovra di bilancio che prevede tagli ai finanziamenti per l'Istruzione e per la Cultura" denunciano i rappresentati degli Studenti.Continua a leggere

Scuola - Rete e UDU : ‘Governo - non è cambiamento - è repressione’ - il 16 novembre Studenti in piazza : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) in merito al Decreto Sicurezza e alla manifestazione che verrà organizzata in segno di protesta il prossimo 16 novembre. Rete studenti e UDU: approvato Decreto Sicurezza, non è cambiamento, è repressione. Il 16 novembre studenti in piazza UDU – Mentre Luigi Di Maio straparla di investimenti in istruzione quando sulla legge di bilancio ci sono solo tagli, ...

Firenze - Studenti in piazza contro Salvini. Sul volantino un mirino sulla faccia del ministro : Per annunciare la manifestazione di venerdì 26 ottobre srotolato anche uno striscione in piazza Duomo con la scritta: "Salvini assassino"

Cadono calcinacci a piazza del Gesù : Studenti Foscolo entrano dal Genovesi : Recinzioni attorno all'Istituto scolastico Foscolo a causa della caduta di calcinacci di ieri sera. Gli studenti stamattina sono entrati dalla scuola Genovesi per motivi disicurezza 'C'è un problema ...

