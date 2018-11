Tiroide | i noduli maligni si possono ora distinguere da quelli benigni senza operazioni

meteoweb.eu

: @TopaM79 Boh tiroide enorme piena di noduli, ora tocca scintigrafia e poi ago aspirato, ora non capiscono perché ho… - squopellediluna : @TopaM79 Boh tiroide enorme piena di noduli, ora tocca scintigrafia e poi ago aspirato, ora non capiscono perché ho… - MVeizaj : @romeoagresti @GoalItalia Io ho operato i noduli alla tiroide e mi sono recuperato in 10 giorni. Quindi niente da preocuparsi. -

(Di giovedì 8 novembre 2018) E’ stato messo a punto un test genetico peralladadover rimuovere la ghiandola chirurgicamente. A questa conclusione è giunto uno studio clinico multicentrico condotto da esperti della University of Pittsburgh School of Medicine che ha preso in esame 257 pazienti coni di natura ignota. I risultati della sperimentazione sono stati pubblicata sulla rivista JAMA Oncology. Il test si chiama ThyroSeq Genomic Classifier e prende in esame il Dna di poche cellulee raccolte tramite un esame di routine, il cosiddetto ago aspirato, per individuare possibili alterazioni a carico di 112 geni noti per essere coinvolti nei diversi tumorii. Il test serve anche per caratterizzare un eventuale tumore e suggerire cure su misura del singolo paziente sulla base del tipo di neoplasia individuata. Attualmente per ...