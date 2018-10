OpenSignal | Wind la rete peggiore meglio iliad | Vodafone e Tim le migliori

http://feedproxy.goo

(Di venerdì 19 ottobre 2018)anche nell’aggiornamento di ottobre 2018, dell’analisi delle reti mobile, premiaper la migliorein Italia.ancora la, persino diche utilizza le stesse reti ed ha velocità di download limitata.la migliore,laÈ una domanda che ricorre spesso nella mente di chi si accinge ad acquistare una nuova SIM o che per la prima volta passa ad un bundle che comprende anche i dati, qual è lamigliore in Italia? Una domanda a cui oggi possiamo rispondere grazie ai rilevamenti die della sua App per Android e iOS. Non ci sono dubbi,ha la4G migliore, vince sugli altri anche per latenza e disponibilità del 4G che in Italia non è così scontato vista la configurazione morfologica particolare. A prima vista, nella tabella dinon sembra cambiato molto rispetto ai risultati ...