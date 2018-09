Da Monica Bellucci a Carla Bruni | Dolce e Gabbana fa sfilare le dive

Monica Bellucci - Carla Bruni - Eva Herzigova : da Dolce&Gabbana sfilano le star di ieri e di oggi : ... splendida cinquantatreenne che col passare degli anni non perde neanche un filo del fascino e della sensualità che l'ha resa una diva amata in tutto il mondo. Con lei anche Carla Bruni, 50 anni ex ...

L'ULTIMA ALBA/ Su Iris il film con Bruce Willis e Monica Bellucci (oggi - 31 agosto 2018) : L'ULTIMA ALBA, il film in onda su Iris oggi, venerdì 31 agosto 2018. Nel cast: Bruce Willis, Monica Bellucci e Cole Hauser, alla regia Antoine Fuqua. La trama del film nel dettaglio. (Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 09:33:00 GMT)

VINCENT CASSEL E TINA KUNAKEY SI SONO SPOSATI/ Video - la serenata dell'ex di Monica Bellucci per la moglie : VINCENT CASSEL e TINA KUNAKEY SONO marito e moglie. Dopo tre anni di fidanzamento é arrivato il fatidico “Si” per una delle coppie più chiacchierate(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Vincent Cassel racconta la storia d’amore con Tina Kunakey e rivela : “Voglio avere altri figli”. Con Monica Bellucci? “Nessuna guerra - le voglio bene” : “Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò solteiro, single. È stato divertente ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato. Intelligente, indipendente, una con due palle così“. Inizia così il racconto di Vincent Cassel a ...

Vincent Cassel matrimonio con Tina Kunakey : "A Monica Bellucci voglio molto bene" : Vincent Cassel e Tina Kunekay sono pronti a sposarsi. Poco importa se tra i due corrono trenta anni. Il loro amore è nato all'improvviso, quando l'attore, ex marito di Monica Bellucci, credeva di doversi dedicare totalmente alla vita da single. È lo stesso Cassel a raccontare a Vanity Fair della nascita della sua storia con la modella francese. Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in ...

Vincent Cassel sposa Tina ma fa una promessa d’amore a Monica Bellucci : Vincent Cassel intervista Vanity Fair: il secondo matrimonio con Tina Kunakey e il rapporto con l’ex moglie Monica Bellucci Alla vigilia del secondo matrimonio, quello con Tina Kunakey, Vincent Cassel ha rilasciato un’interessante intervista a Vanity Fair. Nel numero in edicola a partire da mercoledì 22 agosto, l’attore francese ha parlato a 360 gradi della […] L'articolo Vincent Cassel sposa Tina ma fa una promessa ...

Malena - Rete Quattro/ Curiosità sul film con Monica Bellucci (oggi - 17 agosto 2018) : Malena, il film drammatico in onda su Rete Quattro oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro e Nino Scordia, alla regia Giuseppe Tornatore.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:50:00 GMT)

MALENA/ Su Rete Quattro il film con Monica Bellucci (oggi - 17 agosto 2018) : MALENA, il film drammatico in onda su Rete Quattro oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro e Nino Scordia, alla regia Giuseppe Tornatore.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 11:15:00 GMT)

Chi è Tina Modotti - la pasionaria italiana che ispirò Neruda e Kahlo interpretata da Monica Bellucci : Chi fu Tina Modotti? Nella sua breve vita la donna che sullo schermo sarà interpretata da Monica Bellucci partì ai primi del Novecento dal Friuli per diventare una grande fotografa. Combatté nella Guerra Civile spagnola, si iscrisse al Partito Comunista, fu amica di Frida Kahlo e Pablo Neruda. Infine, trovò la morte a Città del Messico in circostanze misteriose nel 1942 all'interno di un taxi.Continua a leggere

Monica Bellucci è Tina Modotti nella miniserie internazionale : Monica Bellucci interpreterà Tina Modotti, la fotografa friulana rivoluzionaria comunista negli anni Venti e Trenta che arrivò fino in Messico. Radical Eye: The Life and Time of Tina Modotti è il titolo della miniserie internazionale. Lo ha annunciato Variety che ha pubblicato anche la prima immagine dell’attrice nei panni della donna che è diventata un personaggio leggendario. Dietro la macchina da presa Edoardo De Angelis per una ...

Monica Bellucci sarà la rivoluzionaria Tina Modotti : Monica Bellucci sarà Tina Modotti, femminista e rivoluzionaria. L’attrice, 54 anni, interpreterà infatti la fotografa di origine italiana in una miniserie diretta dal regista napoletano Edoardo de Angelis, già autore di una delle migliori sorprese recenti del cinema italiano, Indivisibili, in cui raccontava la storia di due gemelle siamesi sfruttate dalla famiglia come cantanti alle feste in Campania. Il film, dopo essere stato presentato alla ...

Monica Bellucci sarà Tina Modotti in una miniserie internazionale : Monica Bellucci spicca definitivamente il volo nel mondo della produzione televisiva internazionale ottenendo il ruolo da protagonista in una nuova miniserie.Monica Bellucci sarà Tina Modotti, femminista e rivoluzionaria di origini italiane ma conosciuta in tutto il mondo come fotografa e attivista di sinistra. La miniserie sarà ambientata tra il Messico, dove Modotti è morta nel 1942, Los Angeles e l'Italia, i sei episodi saranno diretti ...

Vincent Cassel risponde alle critiche di Monica Bellucci sulla differenza d’età con Tina Kunakey : “Ecco la pu… opportunista e il pedofilo tossicodipendente” : L’amore non ha età. Lo sanno bene Vincent Cassel e Tina Kunakey, la giovane modella a cui è legato da circa tre anni: 51 anni lui, 21 lei, tra meno di un mese saranno marito e moglie. Il loro amore ha fatto subito scalpore e la coppia è stata bersaglio di forti critiche sui social per la grande differenza d’età (30 anni). Ma agli insulti, la coppia ha scelto di rispondere con l’ironia, usando gli stessi appellativi ...

Fabrizio Corona svela la complicità avuta con Monica Bellucci : Nina Moric e Belen Rodriguez si scontrano nel tribunale di Milano - LEGGI ', , Quando esci e hai voglia di spaccare il mondo, anche e soprattutto sessualmente, il primo pensiero vola alla 'pillola ...