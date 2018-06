Maturità 2018 | Seconda Prova diretta Versione Aristotele e matematica | ultime notizie

Maturità 2018 - la prova di matematica allo Scientifico è la solita spacconata del Miur : Ci risiamo. Il ministero dell’Istruzione Eccetera mostra i muscoli, ma a chi? Vuol far vedere che i nostri licei scientifici producono studenti quasi pronti per la laurea; lo fa umiliando i poveri cristi che si trovano ad affrontare la seconda prova dell’esame di stato (qui tutte le tracce, quelle di matematica sono le foto da 2 a 6) e facendo sudar freddo ai colleghi che li hanno allenati. Il primo problema parte in modo ragionevole con un ...

MATEMATICA SECONDA PROVA/ Ultime notizie Maturità 2018 : problema mattonelle - quesiti e soluzioni : MATEMATICA, SECONDA PROVA Maturità 2018 per il Liceo Scientifico. Le Ultime notizie sulle tracce: problema e quesiti, la guida alle soluzioni per gli studenti. Si tratta di due diversi problemi da risolvere, uno pratico e l’altro teorico. Nel primo caso, bisognerà riprogrammare una macchina per mattonelle, quesito che qualcuno su Twitter ha commentato ironicamente con un “che tegola!”. Il candidato, come scrive l’edizione online del quotidiano ...

Esami di Maturità 2018 - la versione di Greco con Aristotele. Tulli : “Ecco i passaggi difficili da tradurre - inclusa la citazione di Omero” : Torna Aristotele al liceo classico per la Maturità 2018. Con un brano tratto dall’Etica Nicomachea, una raccolta di memorie considerata il primo trattato sull’etica. È la terza volta in quarant’anni che viene scelto il filosofo Greco, proposto anche nel 1978 e nel 2012. Quattro anni fa il brano da tradurre, tratto dal De partibus animalium, fu un vero scoglio per molti studenti. Ma anche questa volta i maturandi avranno avuto i loro bei problemi ...

Maturità 2018 : la traduzione della versione di greco di Aristotele : È un testo abbastanza complesso che parla dei pregi dell'amicizia The post Maturità 2018: la traduzione della versione di greco di Aristotele appeared first on Il Post.

Esami di Maturità 2018 - la solitudine e Bassani sono le tracce preferite della prima prova : Bocciato il tema storico dedicato alla cooperazione internazionale; promossa la traccia artistico letteraria con argomento “I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura”. Gli studenti che ieri hanno svolto la prima prova dell’esame di Stato hanno preferito a tutte le altre tracce quella giudicata da tutti a loro più vicina: il 22,1%, infatti, ha scelto di mettersi alla prova con la solitudine prendendo spunto dai testi di Alda ...

Maturità 2018 - tracce e svolgimento delle materie della seconda prova : Quali tracce sono uscite alla seconda prova della Maturità 2018? Dalla versione di greco di Aristotele al liceo classico al problema sui pavimenti allo scientifico, dal crowdfunding all'ITSI ai diritti umani al liceo delle Scienze umane, ecco i temi e gli svolgimenti della prova d'indirizzo scelta dal Miur per i 500mila maturandi italiani.Continua a leggere