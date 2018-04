Come gestire la rabbia dei bambini

Fmi : ecco Come l'Italia deve gestire entrate e spesa pubblica : New York, 19 apr. , askanews, - Mentre l'Italia è alle prese con la formazione del prossimo governo, da Washington arrivano suggerimenti su come gestire al meglio i conti pubblici e fare imboccare al ...

Fmi : ecco Come l'Italia deve gestire entrate e spesa pubblica : New York, 19 apr. , askanews, Mentre l'Italia è alle prese con la formazione del prossimo governo, da Washington arrivano suggerimenti su come gestire al meglio i conti pubblici e fare imboccare al ...

Pollini e riniti : ecco Come gestire al meglio i sintomi delle allergie di primavera : Bella stagione, giornate più lunghe, clima mite, pomeriggi all’aria aperta e … tanti starnuti. Se per molti la primavera porta gioia, energia e voglia di stare fuori casa più a lungo, per coloro che sono allergici alla fioritura di piante e fiori inizia il periodo del raffreddore da fieno. I numeri parlano chiaro: nel 2025 quasi il 50% della popolazione europea soffrirà di una qualche allergia[1], mentre nel nostro Paese circa il 40% della ...

Come gestire e proteggere i propri dati su Google - secondo Google : Visitando Account Personale su myaccount.Google.com è possibile, da ormai due anni, gestire in assoluta trasparenza tutti i dati legati al proprio account Google: Nella sezione Informazioni personali e privacy ad esempio è possibile tra le altre cose anche attivare e disattivare la cronologia dei luoghi visitati. che consente a Google Maps di fornire consigli per ottimizzare il tragitto verso casa. E’ ...

Come funziona lo strumento lanciato da Facebook per gestire i propri dati : “È arrivato il momento”. Così Facebook racconta la sua prima reazione concreta al caso Cambridge Analytica. Dopo la versione di Zuckerberg e le sue scuse, i vicepresidenti Erin Egan ed Ashlie Beringer hanno descritto le novità che arriveranno nei prossimi giorni. Per ora niente rivoluzioni, ma alcuni accorgimenti che rendono più chiara la gestione dei dati. Ecco quali sono e Come funzionano. ...

Come diventare bravi a gestire il denaro in un anno : Questo articolo è apparso per la prima volta su HuffPost Usa ed è stato tradotto dall'inglese da Milena SanfilippoViviamo in un mondo che ci esorta a spendere a profusione, ad accumulare più di quanto ci serva, e a posticipare cose importanti Come il piano pensionistico fino all'età della pensione, in pratica. È facile guardarsi intorno e vedere tutto ciò che potremmo comprare per essere la persona che ...

Come gestire il consumo d’acqua a livello globale? : L’acqua è un bene preziosissimo per la salute e l’economia delle popolazioni. Il suo consumo e la sua qualità vanno tutelati a livello globale. Per questo molti enti internazionali sono al lavoro per studiare e mantenere costante l’osservazione di corsi d’acqua, bacini idrici, ghiacciai e zone costiere, nonché quelle predisposte a frane e alluvioni. Tra questi, l’Esa, che ha da tempo dispiegato la sua costellazione di satelliti per la ...

Facebook : Come gestire tutte le applicazioni che hanno accesso ai nostri dati Video : Venerdì scorso è stato annunciato che #Facebook ha sospeso il conto di Cambridge Analytica poiché gran parte delle informazioni utilizzate nella campagna di Donald Trump è stata ottenuta illegittimamente attraverso il social network. Un'indagine elaborata da The Observer e The New York Times ha assicurato che il consulente Cambridge Analytica ha fatto un cattivo uso del database di Facebook a cui aveva aderito nel 2014. L'applicazione aveva ...

Facebook : Come gestire tutte le applicazioni che hanno accesso ai nostri dati : Venerdì scorso è stato annunciato che Facebook ha sospeso il conto di Cambridge Analytica poiché gran parte delle informazioni utilizzate nella campagna di Donald Trump è stata ottenuta illegittimamente attraverso il social network. Un'indagine elaborata da The Observer e The New York Times ha assicurato che il consulente Cambridge Analytica ha fatto un cattivo uso del database di Facebook a cui aveva aderito nel 2014. L'applicazione aveva ...

Come gestire una serra : Come gestire una serra: manuale per coltivare in serra, le osservazioni da fare per gestire al meglio la serra per prevenire malattie e massimizzare la resa delle coltivazioni. (altro…) The post Come gestire una serra appeared first on Idee Green.