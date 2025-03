Oasport.it - Dove vedere Berrettini-Fritz oggi in tv: orario ATP Miami, ordine partite precedenti, streaming

Matteoaffronterà Taylornei quarti di finale del Masters 1000 di. Dopo aver sconfitto il francese Hugo Gaston, il belga Zizou Bergs e l’australiano Alex de Minaur, il tennista italiano tornerà in campo per incrociare il temibilissimo padrone di casa sul cemento statunitense. L’appuntamento è per giovedì 27 marzo: sarà il quarto match a partire dalle ore 18.00 dopo Fils-Mensik e Sabalenka-Paolini, la partita non inizierà prima di mezzanotte.LA DIRETTA LIVE DIDA MEZZANOTTEIl 28enne romano se la dovràcon il 27enne statunitense, il numero 30 del ranking ATP dovrà inventarsi una magia contro il numero 4 del mondo contro cui ha perso i quattro, l’ultimo al secondo turno degli US Open 2024 in tre set. Il ribattezzato The Hammer dovrà arginare il servizio del rivale e provare a impensierirlo con i suoi colpi migliori, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e il ceco Jakub Mensik.