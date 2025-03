Ilgiorno.it - Impianto fotovoltaico a terra. Via libera anche dalla Provincia

Nascerà su sette ettari in viale Industria, alla periferia della città, un nuovola, dopo la Conferenza dei servizi, ha dato parere favorevole all’insediamento. La società che lo realizzerà, la Orta Energy 15 di Milano, avrà a disposizione tre anni per completare l’opera, da realizzare seguendo una serie di prescrizioni.il Comune del centro lomellino si è espresso favorevolmente, con l’unica condizione che i termini della compensazione per il territorio e i suoi cittadini vengano definiti prima dell’avvio dei cantieri e stabilendo che, una volta che l’sarà dismesso, la proprietà dei terreni venga ripristinata. L’insediamento ha generato acceso confronto tra la maggioranza e diverse componenti dell’opposizione, preoccupate dall’impatto ambientale.