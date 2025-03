Ilgiorno.it - Il buon esempio a Monza . Arriva il salario minimo per chi lavora col Comune

Salari dignitosi e più diritti per itori e letrici. Almeno in. Quello che oggi pare una chimera in Italia,a traguardo agrazie all’approvazione di una mozione proposta da Lab, con voti favorevoli di maggioranza e consigliere di Civicamente Paolo Piffer, e astensioni e due voti contrari da parte del centrodestra, che affronta il tema della tutela salariale, della sicurezza, dell’inclusione e dei diritti fondamentali di chiper conto dell’amministrazione comunale. Si tratta di un provvedimento articolato, frutto di mesi di confronto con le organizzazioni sindacali, che punta a un maggior coinvolgimento delnelle politiche del lavoro. Il punto centrale riguarda la lotta ai contratti pirata e l’introduzione di uncomunale di 9 euro lordi l’ora.