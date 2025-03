Biccy.it - Drag Race Italia 4, quando tornerà? Parla il produttore americano

Durante la settimana del Festival di Sanremo, Dimitri Cocciuti e Priscilla erano nella città ligure per impegni di lavoro separati. Approfittando dell’occasione, hanno partecipato insieme a un’intervista radiofonica, durante la quale hanno annunciato il ritorno di4. Alla domanda diretta della speaker: “ricomincia?”, Cocciuti ha risposto con entusiasmo: “Stiamo per tornare, torniamo prestissimo! Così mi riprendo la mia Priscilla”. Senza nascondere la sorpresa, laqueen ha subito sottolineato: “Questa è la prima volta che Dimitri Cocciuti lo dice pubblicamente”.4 confermato, l’annuncio in diretta da Sanremo https://t.co/mdVzJtBMEW #— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 12, 2025La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, arrivando anche negli Stati Uniti, doveè nato nel 2009.