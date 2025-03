Linkiesta.it - Nessuno, neanche Benigni, esce intero dalla dittatura dei frammenti

Leggi su Linkiesta.it

«Viviamo nella corrente più impetuosa di eventi che ha finora trascinato il mondo, e oggi un anno fa il cammino di un secolo». La risposta giusta a quelli che tentano di argomentare che sia importantissima la considerazione che si dà al manifesto di Ventotene, cioè a un documento scritto da esuli quando esistevano gli esuli, durante il fascismo quando esisteva il fascismo, ottant’anni fa quando nelle case non c’era l’acqua corrente, che quelle pagine siano attualissime ora che abbiamo in tasca aggeggi collegati col mondo, la risposta giusta me la fornisce Roberto.Me la fornisce Robertoalla fine delle due ore di “Il sogno”, il monologo nel quale ha parlato di Europa senza poter sapere, quando scriveva o registrava, che nel giorno in cui andava in onda ci sarebbe stato l’ennesimo dibattito tra intellettuali non più in grado di farsi ascoltare su roba di ottant’anni fa, l’ennesimo dibattito fatto per non occuparsi del presente che è ben più ostico da affrontare.