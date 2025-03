Ilrestodelcarlino.it - 2024 Bologna in Champions. Impresa dei rossoblù di Saputo. La città in amore per la sua squadra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vedi alla voce:. Non può esistere termine migliore per definire quella manciata di giorni del maggioin cuisi è svegliata con la suadi calcio di nuovo in Europa. E che Europa: laLeague, la coppa più prestigiosa da cui imancavano da sessant’anni esatti, ovvero da quando vincendo l’ultimo scudetto si guadagnarono il diritto a partecipare all’allora Coppa dei Campioni. In mezzo a queldi Bulgarelli, Haller e Nielsen e questo di Calafiori, Ferguson e Zirkzee è cambiato il mondo. Ma non l’attaccamento dei tifosialladella loro. Dopo una stagione esaltante, laguidata da Thiago Motta agguanta il traguardo più ambito e inatteso la sera dell’12 maggio: il giorno prima ihanno sbancato Napoli, la sera di domenica la Roma cade in casa dell’Atalanta e dà la qualificazione aritmetica al club che Joey, dieci anni prima, ha ripescato dalla serie B con la promessa di rifarlo grande e di renderne i tifosi di nuvo orgogliosi come tanto tempo prima.