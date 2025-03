Ilgiorno.it - Primavera, semplice bellezza

Leggi su Ilgiorno.it

I ciliegi in fiore per le strade di Milano, le magnolie nel chiostro di Santa Maria delle Grazie o in piazza Tommaseo, e i campi di tulipani che riaprono. Non c'è quasi bisogno dell'Equinozio di- che quest'anno cade oggi, giovedì 20 marzo - per capire che ci avviamo verso la bella stagione. Che poi l'inverno o l'autunno non sono certo brutti. Ma quella luminosità prolungata che le giornate stanno iniziando a regalarci è un toccasana: ci sembra di avere più tempo e più energia (allergie permettendo). Abbiamo quasi la sensazione di rinascere, proprio come succede alle foglioline verdi e ai boccioli sulle piante che vediamo spuntare. Rapiti da profumi e colori, riusciamo anche a dimenticare la frenesia delle nostre giornate e troviamo qualche minuto per fermarci. Scattiamo foto e le postiamo.