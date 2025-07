Francesca Ferragni mamma bis | la prima foto con la piccola Lea

Un dolcissimo momento si svela nel cuore della famiglia Ferragni: Francesca, la brillante dentista e influencer, ha accolto con gioia la sua seconda bambina, Lea. La prima foto ufficiale la mostra felice, circondata dall’amore del marito Riccardo e del fratellino Edoardo. Un nuovo fiocco rosa che arricchisce ulteriormente il tableau di emozioni. Francesca Ferragni è di nuovo mamma: è nata la piccola Lea, un dono prezioso che promette di riempire le loro vite di felicità .

Un altro fiocco rosa in casa Ferragni: ovviamente non stiamo parlando di Chiara, ma della sorella minore Francesca, che ha dato alla luce la sua seconda figlia. La dentista affermata (nonché influencer) non poteva che dare l’annuncio dell’arrivo della piccola Lea su Instagram, con una dolcissima foto che ritrae la neonata nella culla insieme al papà Riccardo, e al fratello maggiore Edoardo. Francesca Ferragni è di nuovo mamma: è nata la piccola Lea. Gioia immensa per Francesca Ferragni, sorella minore di Chiara, che ha dato alla luce la sua seconda bambina. Lea – così la mamma bis ha chiamato la piccola – è arrivata il 5 luglio, ma solo adesso la celebre dentista e influencer ha scelto di condividere col mondo la nascita della neonata, godendosi le prime ore con la bimba in totale tranquillità . 🔗 Leggi su Dilei.it