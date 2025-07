Jessica Jones | la Marvel valuta un ritorno con una serie o uno speciale standalone

rinnovo della serie Jessica Jones, magari sotto forma di uno speciale standalone o di una nuova stagione. Con il ritorno di Krysten Ritter, i fan sperano in un’ulteriore esplorazione delle vicende della detective, arricchendo così il Marvel Cinematic Universe con un personaggio complesso e affascinante. La domanda ora è: sarà questa la volta buona per rivedere Jessica Jones sulla scena? Solo il tempo lo dirà , ma le possibilità sono più vive che mai.

Con il ritorno di Krysten Ritter in Daredevil: Born Again, la Marvel Television starebbe considerando un nuovo progetto dedicato alla detective. Da tempo si parla del ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones nel Marvel Cinematic Universe. Dopo anni di speculazioni, lo scorso maggio è finalmente arrivata la conferma: l'attrice riprenderà il ruolo nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Negli anni scorsi si era ipotizzato un possibile cameo di Jessica Jones in She-Hulk: Attorney at Law o in Echo. In particolare, sembrava che la Ritter fosse vicina a comparire nella serie con Alaqua Cox, ma il progetto ha preso una direzione diversa quando Echo è diventata una serie "Marvel Spotlight", etichetta che sembra ormai accantonata dagli studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it