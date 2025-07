Power Rangers | Disney ha un piano incredibile per rilanciare la saga

Disney ha in serbo un piano rivoluzionario per riaccendere la magia dei Power Rangers, uno dei brand più amati degli anni '90. Dopo oltre 30 anni di avventure, il colosso dello streaming mira a creare un universo condiviso alla Marvel, portando nuovamente i Power Rangers sotto i riflettori. Questo rilancio promette di coinvolgere nuove generazioni e di rivoluzionare il modo in cui viviamo questa iconica saga. La rinascita è alle porte, e il futuro si prospetta ancora più emozionante.

Disney ha intenzione di rilanciare uno dei brand più in voga negli anni '90, ovvero quello dei Power Rangers con un piano simile a quello dell'Universo Marvel Mighty Morphin' Power Rangers ha conquistato il mondo quando è stato presentato per la prima volta nel 1993, dando vita a un franchise che è riuscito a durare per oltre 30 anni, generando diversi programmi televisivi e tentativi di sfruttare quel successo. Tuttavia, gli sforzi per rivitalizzare il franchise non hanno avuto l'effetto desiderato che i fan dei Power Rangers si aspettavano. Il film Power Rangers del 2017 ha cercato di dare un tocco moderno al concetto, ma non ha avuto successo.

