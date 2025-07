Cina | l’NCPA presentera’ un adattamento dell’opera Le Nozze di Figaro di Mozart

Un sorprendente adattamento cinese de Le Nozze di Figaro, opera maestra di Mozart, prenderà vita al National Centre for the Performing Arts dal 15 al 20 luglio. Questa reinterpretazione innovativa rivisita un capolavoro che, sin dal suo debutto nel 1786 a Vienna, ha celebrato la lotta del popolo contro l’aristocrazia ipocrita. Un’occasione unica per vivere un classico senza confini, capace di unire culture e emozioni. Non perdere questa straordinaria rappresentazione che promette di incantare il pubblico di tutto il mondo.

Un adattamento cinese de Le Nozze di Figaro, una delle opere piu' famose di Wolfgang Amadeus Mozart, sara' rappresentato al National Centre for the Performing Arts (NCPA) dal 15 al 20 luglio. L'opera, basata su un romanzo dell'Illuminismo francese di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, celebra la vittoria del popolo francese comune contro gli aristocratici ipocriti. L'opera debutto' al Burgtheater di Vienna nel 1786 con Mozart come compositore. Nel 2013, la produzione del NCPA di Le Nozze di Figaro debutto' a Pechino, riscuotendo un grande successo al botteghino e riscuotendo ampi consensi dal pubblico.

