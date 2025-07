The End e gli altri | le location più folli viste al cinema

Le miniere di sale Italkali in Sicilia, un ambiente surreale e affascinante, sono state il set scelto da Joshua Oppenheimer per il suo musical sulla fine del mondo, "The End". Questa location incredibile si aggiunge alle più folli viste al cinema, trasformando ogni scena in un viaggio visivo unico. Preparatevi a scoprire le location più sorprendenti e suggestive che hanno fatto da sfondo a storie indimenticabili sul grande schermo.

Joshua Oppenheimer ha scelto le miniere di sale Italkali come set per il suo musical sulla fine del mondo: ecco quali sono le location più folli viste nei film. Per l'anteprima italiana di The End, primo film di finzione di Joshua Oppenheimer, nei cinema italiani dal 3 luglio, si è scelta una sala molto particolare. La stampa è stata portata in Sicilia e più precisamente nelle miniere di sale Italkali (sì, proprio quelle del sale da cucina che abbiamo tutti in tavola). A temperatura più bassa, poca umidità e circondati dai cristalli di salgemma, abbiamo potuto vedere il film esattamente dove è stato girato.

