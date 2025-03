Lanazione.it - Morta a 19 anni sul traghetto, indagine per omicidio colposo

Grosseto, 20 marzo 2025 – Sono rientrati in città nel primo pomeriggio di ieri i compagni e amici di Aurora Bellini, la ragazza di 19durante una gita scolastica tra Napoli e Palermo. Dopo ore e ore trascorse nelche è stato teatro della tragedia, gli studenti sono rientrati in Maremma, ma non a scuola, e ciascuno ha fatto ritorno nelle proprie case. Poche ore prima, alle 12 sempre ieri era stato osservato un minuto di silenzio all’Istituto tecnico ’Manetti-Porciatti’ dove Aurora frequentava la classe quarta, mentre alla recinzione dell’Istituto è stato affisso uno striscione bianco con una scritta rosa ’Brilla Auro’.a 19in gita, il dolore degli amici e quello striscione a scuola: “Brilla Auro” In Campania nelle stesse ora gli investigatori hanno continuato a lavorare per mettere insieme i pezzi del puzzle e ricostruire che cosa è accaduto nei minuti precedenti il malore che la ragazza avrebbe accusato nella tarda serata di domenica, quando già la comitiva era sul, a una quarantina di miglia da Capri.