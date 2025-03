Ilrestodelcarlino.it - In ospedale per essere operato: ubriaco, prende tutti a calci. Arrestato

Macerata, 18 marzo 2025 – Era andato nella clinica di Villa Igea di Ancona per sottoporsi a un intervento chirurgico, ma era in evidente stato di alterazione – quasi sicuramente– e ha preso ai mobili della struttura sanitaria. Così sono intervenuti i carabinieri per cercare di calmarlo, ma lui si è scagliato pure contro di loro. Per questo motivo un 69enne di Potenza Picena, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio di violenza è successo venerdì mattina nel capoluogo dorico. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era presentato nella struttura sanitaria Villa Igea in via Maggini, perché doveva sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico che era stato programmato per quel giorno. Tuttavia i medici hanno ben presto notato che il 69enne risultava in quel momento estremamente agitato e irragionevole, probabilmente a causa dell’abuso di alcol.