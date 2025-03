Internews24.com - Novellino certo: «L’Inter rischia tantissimo. Se Conte sorpassa non lo riprendi più»

di RedazioneMister Waltersi è espresso sulla lotta scudetto: le dichiarazioni del tecnico sulla sfida tra Atalanta, Napoli e InterIntervistato da La Gazzetta dello sport, Waltersi è espresso così sulla lotta scudetto e su Atalanta Inter.SCUDETTO – «Il Napoli ha talento ein panchina, il suo fuoriclasse, l’uomo che ti cambia le squadre, te le sistema. La “trovata” di Lobotka e Gilmour assieme poteva venire a uno come lui e a me, con modestia, ha ricordato anche qualcosa di mio. Due centrali che si alternano, che creano calcio, che pensano. E lo scozzese, in queste due gare, mi ha conquistato. Molto dipende da oggi, giornata centrale, perchécon l’Atalanta. E se ci scappa il sorpasso, poinon lo prendi più: al Napoli ha aggiunto quella “cazzimma” che nella passata stagione era sparita; mi ricordano, in certi atteggiamenti»QUOTE ATALANTA INTER – Al Gewiss Stadium di Bergamo va in scena il big match della 29esima giornata di Serie A.