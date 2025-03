Lanazione.it - Locali chiusi, cene disdette. La notte del centro storico

La pioggia batte insistente. Le strade sono deserte. Uno scenario insolito per un venerdì sera frequentato, a cose normali, dal ‘popolo’ della. Non si vedeva niente del genere dal lockdown del 2020 all’epoca della pandemia da Covid. Ora la nuova minaccia si chiama allerta meteo rossa per rischio idrogeologico. L’Arno, compagno di vita di ciascun pisano, ha messo a dura prova la città. Ingrossato a dismisura e potente da far paura. A ciò si è sommato l’incubo dell’apice dell’ondata di piena che ha reso necessaria una serrata di scudi. In piazza dei Cavalieri l’unico rumore è quello dello scroscio impetuoso dell’acqua e del calpestio dei nostri passi in un valzer tra una pozza e l’altra. Avanzando in Borgo Stretto, se all’ora dell’aperitivo c’era ancora qualcuno che si era avventurato inper uno spritz, verso le undici di sera le serrande sono tutte abbassate.