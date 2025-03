Quotidiano.net - L’analisi di Vespa. Il governo troverà l’asse. Per il Pd è più difficile

Leggi su Quotidiano.net

Si dovrà aspettare martedì per capire fino in fondo quel che è successo mercoledì scorso al Parlamento europeo. Sulla proposta von der Leyen di stanziare 800 miliardi in quattro anni per aumentare la difesa europea, Fratelli d’Italia e Forza Italia votarono a favore, la Lega votò contro come i 5 Stelle e Verdi sinistra e il Pd si spaccò a metà con 10 voti a favore e 11 astensioni. Sull’Ucraina, Fratelli d’Italia si astenne per la durezza della mozione contro gli Stati Uniti. Forza Italia fu favorevole, Lega ancora contraria, Pd favorevole con alcuni dissensi. In campagna elettorale la Lega ha sottoscritto un documento di maggioranza sulla politica estera che la vincola alla lealtà, a meno che le altre componenti della coalizione non deraglino dalla linea abituale. Viviamo in momento eccezionale che nessuno poteva prevedere.