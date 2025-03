Tg24.sky.it - Garlasco, caccia ai reperti scomparsi: il Dna di Sempio a confronto con altre tracce

ainelle nuove indagini sull'uccisione di Chiara Poggi 18 anni fa a, in provincia di Pavia. Si cerca la tastiera del pc usata anche da Andrea. Il Dna di Andrea, già comparato dalla procura di Pavia con esito positivo con quello trovato sulle unghie di Chiara Poggi, sarà adesso messo aanche con altri campioni isolati dai Ris nel 2007 durante i sopralluoghi nella villetta di via Pascoli. Quelle “ulterioridi natura biologica rinvenute sulla scena del crimine”, di cui parla la gip Daniela Garlaschelli nel provvedimento con cui ha ordinato il prelievo “coatto” del tampone sul 37enne. Doppio dramma per Marco Poggi, il fratello della vittima, che gli avvocati didescrivono come “distrutto per l'amico che chiama ogni giorno”.