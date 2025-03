Formiche.net - Cosa aspettarsi dal Consiglio Europeo sull’Ucraina secondo l’Ecfr

Dopo il teso confronto tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e l’omologo statunitense, Donald Trump, nello Studio Ovale — a cui Kyiv sta cercando di riparare — l’Unione europea si prepara a un vertice straordinario domani, giovedì 6 marzo, per discutere del sostegno all’Ucraina e della difesa comune (e dell’autonomia strategica).Marie Dumoulin, direttrice del programma Wider Europe del, sottolinea che gli europei si trovano di fronte a una situazione senza precedenti, in cui potrebbero dover garantire la propria sicurezza, inclusa la possibilità di fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina, non solo con un ruolo ridotto degli Stati Uniti “ma potenzialmente nonostante gli Stati Uniti”.“Gli europei – spiega l’esperta del think tank panin commenti ricevuti da Formiche.