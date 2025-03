Oasport.it - Federica Brignone incrementa ancora su Sofia Goggia nella classifica delle italiane più vincenti

Leggi su Oasport.it

ha vinto il superG di Kvitfjell e ha così allungato in testa allaplurivincitricistoria della Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse valdostana ha infatti toccato quota 35 affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante (16 in gigante, 12 in superG, 5 in combinata, 2 in discesa libera), ampliando ulteriormente il distacco sulle più immediate inseguitrici in questa speciale graduatoria.La 34enne ha infatti aumentato il divario nei confronti di, ormai lontana ben nove affermazioni: le due rivali erano vicine all’inizio di questa annata agonistica, poi la valdostana è salita sul gradino più alto del podio in ben otto occasioni mentre la bergamasca ha fatto suonare l’Inno di Mameli in due eveenti e così il vantaggio disi è dilatato sensibilmente.