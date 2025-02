Thesocialpost.it - Montelepre, turisti precipitano con la jeep in una scarpata

Leggi su Thesocialpost.it

Una notte da incubo per una coppia ditedeschi a, nel Palermitano, finiti in unacon il loro fuoristrada camperizzato mentre cercavano un posto per accamparsi. L’incidente, avvenuto in una zona impervia, ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) e del 118 per mettere in salvo i due malcapitati.La coppia, un uomo di 40 anni e una donna di 34, stava percorrendo con il loro Land Rover Defender una strada sterrata nella zona di Montagnalonga, tra Carini e, alla ricerca di un luogo isolato dove passare la notte. Tuttavia, il percorso, già dissestato, è diventato impraticabile. Durante un tentativo di superare un tratto pieno di buche e pozzanghere, la donna era scesa per guidare a piedi, mentre l’uomo era al volante.