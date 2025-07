Corridoi umanitari 119 profughi afghani a Fiumicino

Sono arrivati a Fiumicino, tramite i corridoi umanitari, 119 profughi afghani provenienti da Islamabad. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Corridoi umanitari, 119 profughi afghani a Fiumicino

“L’altra strada”: in uscita il 27 giugno 2025 il nuovo libro di Caritas Italiana dedicato ai corridoi umanitari - Scopri il potente racconto di speranza e solidarietà nascosto tra le pagine di “L’altra strada”, in uscita il 27 giugno 2025.

Corridoi umanitari: arrivati 119 profughi a Fiumicino. Sacco (Farnesina), "vedere nei vostri occhi la speranza è un motivo per tutti di speranza" - "Corridoi universitari per studenti, corridoi lavorativi per rifugiati che vengono in Italia per lavoro e corridoi umanitari.

Afghanistan Sant'Egidio: in arrivo con i corridoi umanitari 119 profughi, "dimenticati" dalla comunità internazionale - Comunicato stampa Comunità di Sant'Egidio 9 luglio 2025 – Alle 16 di giovedì 10 luglio, al Terminal 5 di Fiumicino, il benvenuto e la conferenza stampa con Andrea Riccardi e rappresentanti dei ministe