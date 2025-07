Coppa Italia Tpra | terzo posto per la squadra brindisina Il tennis non è per tutti

finali si sono svolte a Brindisi, dimostrando che la passione e l’impegno sono la vera chiave del successo. La squadra brindisina ha saputo distinguersi in un torneo ricco di emozioni, portando in alto il nome della città e dimostrando che il tennis, anche nel suo aspetto amatoriale, può regalare grandi soddisfazioni. Un traguardo che apre nuove strade e stimola ancora di più tutti gli appassionati locali a lottare per i propri sogni.

BRINDISI - Grande intensità agonistica, buona tecnica e tanta passione. Questi gli “ingredienti” che hanno portato i componenti della squadra brindisina “Il tennis non è per tutti” a conquistare un ottimo terzo posto al termine della Coppa Italia Tpra (Tennis padel ranking amatoriale) le cui. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

