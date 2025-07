L' amata piazza

scatti più belli e suggestivi catturati dai nostri lettori, per condividere insieme la magia di Lecce. Ogni immagine racconta una storia e ci avvicina alle meraviglie della nostra amata città. Scoprite con noi il lato più autentico e affascinante di Lecce, attraverso i vostri occhi e le vostre emozioni. È un modo speciale per celebrare la bellezza che ci circonda e rafforzare il senso di comunità tra tutti noi.

LECCE - Lo scatto di un nostro lettore da Piazza Sant'Oronzo, nel cuore di Lecce. Ce lo invia Alessandro Giannuzzo di Casarano. *** LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: piazza - amata - lecce - nostro

CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE – 2 LUGLIO 2025 Piazza Pasquale Baccaro – Minervino di Lecce Il Comune di Minervino di Lecce invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia in onore del sacrificio del M.O.V.M. Pasquale Baccaro, er Vai su Facebook

L'amata piazza; LECCE – Presentata l’Estate del Palasummer 2025; Lacrime per Graziano al Via del Mare: «Ora scriveremo la storia per te».

Lecce, gli ambulanti di “Libertini”: «Vogliamo tornare al centro ... - I commercianti ambulanti che espongono da anni in piazza Libertini a Lecce sono pronti a scendere in strada e protestare sotto Palazzo Carafa già domani mattina. Secondo quotidianodipuglia.it

Lecce, gli avvocati scendono in piazza. «Il nostro grido di dolore è ... - La Camera Civile Salentina, unitamente alla Camera Penale di Lecce “Francesco Salvi”, ha indetto per il 3 dicembre, una manifestazione di protesta e di sensibilizzazione circa la ... Da quotidianodipuglia.it