Dzeko si presenta alla Fiorentina le prime parole dell’ex Inter | Felice di esser tornato in Italia non vedo l’ora di…

Dzeko si presenta alla Fiorentina, le prime parole dell’ex Inter da nuovo giocatore del club Viola: ufficiale il suo ritorno in Serie A. Dopo esser stato annunciato come nuovo giocatore della Fiorentina, Edin Dzeko ha rilasciato le sue prime parole ai microfoni ufficiali del club toscano. Ecco tutte le emozioni dell’ex attaccante dell’ Inter per il suo ritorno in Italia e in Serie A. LE PRIME PAROLE DI DZEKO – « Sono molto felice di essere tornato in Italia, in questo club. Vedendo questo bellissimo centro sportivo sono ancora più felice della mia scelta. Le prime sensazioni sono bellissime: un centro sportivo dove voglio stare tutti i giorni, anche al di là delle cose che ci saranno da fare con la squadra: è veramente bellissimo e non vedo l’ora di iniziare, sono davvero carico per questa stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com