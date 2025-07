Colpisce i cavi elettrici e cade in acqua | paura per un pilota di paramotore

Un volo che si trasforma in un dramma: un pilota di paramotore si avvicina troppo ai cavi dell’alta tensione, rischiando di toccarli e precipitare nel fiume sottostante. La paura ha regnato sovrana, ma grazie all’abilità e alla prontezza dei soccorritori, il pilota è stato salvato. Un terribile incidente che ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza in volo, proteggendo la vita e la passione per l’aria.

Tantissima paura negli Stati Uniti quando un paramotore ha colpito i cavi dell'alta tensione prima di schiantarsi nel fiume sottostante. Fortunatamente il pilota è stato tratto in salvo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colpisce i cavi elettrici e cade in acqua: paura per un pilota di paramotore

In questa notizia si parla di: cavi - paura - pilota - paramotore

Colpisce i cavi dell'alta tensione e cade in acqua: paura per un pilota di paramotore.

In volo sui cavi elettrici. Paura per un pilota - Il Resto del Carlino - Paura per un pilota Un parapendista rumeno sopravvive miracolosamente dopo essersi impigliato nei cavi della media tensione durante il Campionato Italiano Open di Parapendio a Fanano. Da ilrestodelcarlino.it

Elicottero ultraleggero urta cavi elettricità, morto il pilota - Secondo ricostruzioni, il minielicottero avrebbe urtato cavi elettrici dell'alta tensione e poi sarebbe ... Scrive ansa.it