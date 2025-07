Mauro Coruzzi Platinette in ospedale | come sta davvero e perché preoccupa i fan

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, torna in ospedale e i fan si chiedono come stia davvero. La sua battaglia contro problemi di salute, affrontata con coraggio e sincerità sui social, suscita preoccupazione ma anche ammirazione. Dopo mesi di apparente stabilità, la salute sembra aver di nuovo messo alla prova il suo spirito forte. Stavolta niente panico: Mauro...

Cosa sta succedendo a Mauro Coruzzi? Perché è stato ricoverato di nuovo e come ha deciso di raccontare la sua battaglia sui social. Mauro Coruzzi torna in ospedale. La notizia corre veloce e accende la preoccupazione di chi, per anni, ha seguito ogni sua trasformazione. Non è un ricovero improvviso. È un altro capitolo di una lotta che non concede tregua. Dopo mesi di apparente calma, la salute torna a fare paura. Stavolta niente panico: Mauro ci tiene a tranquillizzare tutti, con un messaggio secco, quasi ironico. Dice che il cuore va bene. Il resto, beh, è tutto da sistemare. Lo vediamo in una foto: sdraiato su un lettino, pronto a mangiare, un sorriso appena accennato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Mauro Coruzzi (Platinette) in ospedale: come sta davvero e perché preoccupa i fan

