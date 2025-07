Pisilli cuore giallorosso | Giocare e sudare per questa maglia è un sogno

Il cuore giallorosso batte forte in Nicolò Pisilli, giovane talento della Roma cresciuto tra sogni e sudore. La sua storia dimostra che le emozioni più autentiche non hanno bisogno di effetti speciali, ma si scrivono con passione e dedizione. Da bambino nel parco a stella emergente dell’Olimpico, Pisilli incarna l’essenza di chi gioca per amore di questa maglia. In un’intervista su DAZN, ha condiviso i momenti chiave del suo percorso, rivelando la grandezza di un sogno diventato realtà.

In un'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Pisilli ha raccontato i momenti chiave del suo percorso, quelli che un tifoso sogna per una vita e che lui ha vissuto sulla pelle. Il 6 maggio 2023, data del debutto ufficiale, rappresenta molto più di una semplice prima volta.

