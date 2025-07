Un brindisino alla guida del miglior servizio bibliotecario di Londra

Il riconoscimento, considerato uno dei più ambiti nel mondo delle biblioteche, consacra Antonio Rizzo come protagonista di un eccellente esempio di innovazione e passione. Originario di Brindisi, questo brillante direttore ha trasformato il sistema Lewisham Libraries in un polo culturale all’avanguardia, portando la qualità dei servizi a livelli straordinari. Un brindisi a lui, simbolo di impegno e successo nel cuore di Londra, e a un futuro ricco di nuove sfide e traguardi.

