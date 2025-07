Ter Stegen Inter il portiere ai saluti col Barcellona | che sfida dall’Italia per averlo! In caso di addio di Sommer…

Il mercato del calcio è in fermento: Marc-André ter Stegen, simbolo indiscusso del Barcellona, potrebbe presto lasciare la Catalogna. La sua uscita aprirebbe nuovi scenari, tra cui l’interesse di diverse squadre italiane pronte ad approfittarne. Con l’addio di Sommer all’orizzonte, la sfida si fa ancora più avvincente. L’Italia si prepara a un possibile colpo importante: il futuro di Ter Stegen sarà scritto tra le fila dei nostri club?

Marc-André ter Stegen, portiere tedesco e storica colonna del Barcellona, sembra non rientrare più nei piani del club catalano. Il club blaugrana sta infatti lavorando alla cessione del portiere, aprendo la porta a diverse squadre, tra cui alcune italiane, che potrebbero essere interessate ad un rinforzo tra i pali. Secondo quanto riportato da SportMediaset, il mercato Inter, il Milan, la Fiorentina e il Napoli stanno monitorando attentamente la situazione di Ter Stegen, con l'intenzione di valutare l'opportunità di un trasferimento.

Ter Stegen Juve, piovono conferme: il portiere non è più nei piani del Barcellona, ci sono queste due piste per il futuro. Ultime - Il futuro di Marc-André ter Stegen si infiamma con novità di mercato che scuotono le vette del Barça e aprono nuove prospettive per la Juventus.

