Ricordi che rendono la vita indimenticabile, quelli che afferriamo con il cuore e che non si cancellano mai. Dal profumo del mare alla dolcezza di una passeggiata, dai suoni dei bambini alle chiacchiere tra amici: sono dettagli che arricchiscono l’anima e ci accompagnano nel tempo. Sono frammenti di vita autentica, capaci di risvegliare emozioni profonde ogni volta che li riviviamo. È in questi piccoli grandi momenti che troviamo il vero significato della memoria e della felicità.

( 17-08-19L.63341 PROPRIETA’ INTELLETTIVA RISERVATA) Di Vincenzo Calafiore 10 Luglio 2025 Udine “.. certe cose non le dimentichi mai, il mare, la passeggiata più bella del mondo, il profumo del caffè e delle pasticcerie per strada, il profumo del pane appena sfornato. Ma anche il saluto da un marciapiede all’altro, il chiasso dei bambini, la piazzetta, la fontana gli amici seduti sul muretto ad aspettarti . la sigaretta fumata con gusto, il profumo addosso e la brillantina sui capelli Tano il barbiere detto anche” pezza di lardo “ e Nicola il meccanico delle Vespe! “ Vincenzo Calafiore Certe cose non le dimentichi mai, il mare, la passeggiata più bella del mondo,il profumo del caffè e delle pasticcerie per strada,il profumo del pane appena sfornato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it