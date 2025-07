Marittimo infortunatosi al largo e turisti in balia del mare | guardia costiera in soccorso

Nelle acque cristalline di Santa Maria di Leuca, una notte intensa ha visto la guardia costiera protagonista di due interventi cruciali: un’evacuazione medica di un marittimo infortunato al largo e il soccorso di turisti in balia del mare agitato. Un esempio di tempestività ed efficienza che dimostra come il nostro sistema di salvataggio sia sempre pronto a intervenire in ogni situazione. Continua a leggere per scoprire i dettagli di queste operazioni di emergenza.

SANTA MARIA DI LEUCA (Castrignano del Capo) - Un’operazione di evacuazione medica e un’altra di soccorso sono state coordinate nelle ultime ore dalla sala operativa della capitaneria di porto di Gallipoli. Durante la nottata una motovedetta ha raggiunto a circa 20 miglia nautiche a sud di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

