Interruzione di gravidanza Il 73% in Emilia-Romagna con pillola Ru486 certificata e sicura

In Emilia-Romagna, nel 2024, quasi il 73% delle interruzioni di gravidanza avviene attraverso la pillola RU486 certificata e sicura. Un metodo che, grazie a oltre trent’anni di utilizzo globale e a una solida base scientifica, rappresenta una scelta affidabile, rispettosa delle esigenze femminili. La diffusione di questa opzione testimonia un avanzamento verso un percorso più personalizzato e meno invasivo. Scopri di più su questa soluzione sicura e certificata.

«La pillola RU486, utilizzata per l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, è impiegata da oltre trent'anni in tutto il mondo e gode di una letteratura scientifica vasta e solida, che ne certifica efficacia, sicurezza e accettabilità. In Emilia-Romagna nel 2024 quasi il 73% delle.

Per la prima volta in Italia, una regione, la Sicilia, introduce per legge l'obbligo di assumere personale sanitario non obiettore di coscienza per garantire il diritto all'aborto.

Interruzione volontaria di gravidanza, in Emilia-Romagna percorso che garantisce la sicurezza delle donne. Assessore Fabi: La campagna dei Pro Vita è scientificamente infondata; Bocchi (FdI) e quelle parole sulla pillola abortiva: “Con l’Ru486 si abortisce e si tira lo sciacquone”; Consigliere di Fratelli d’Italia sull’aborto: “Ru486 a casa? Butti il feto e tiri lo sciacquone”.

Interruzione volontaria di gravidanza, in Emilia-Romagna percorso che garantisce la sicurezza delle donne - "La pillola RU486, utilizzata per l'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica, è impiegata da oltre trent'anni in tutto il mondo e gode di una letteratura scientifica vasta e solida, che ne ...

Emilia Romagna/ Priamo Bocchi: "La Ru486 a casa? Butti il feto e tiri lo sciacquone". Nuova bufera sul consigliere di FdI