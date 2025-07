Milan addio a Theo Hernandez | il video tributo del club

Milan, addio a Theo Hernandez. Il club ha anche salutato il terzino con un bellissimo video omaggio pubblicato sui proprio social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, addio a Theo Hernandez: il video tributo del club

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Addio Theo Hernandez, il commento di Calabria: “Nessuno potrà mai cancellare cosa sei stato per il Milan, ti meriti il meglio” Vai su X

Le cessioni più ricche della storia del Milan: due delle migliori 7 sono avvenute in questa sessione di mercato Con l’addio ormai definito in direzione Al-Hilal, Theo Hernandez si appresta a diventare la settima cessione più remunerativa nella storia del Mil Vai su Facebook

Addio Milan, Theo Hernandez all'Al Hilal; Theo Hernandez, addio al veleno al Milan: Alcune recenti decisioni non mi rispecchiano più; Theo Hernandez, bordata al Milan nel messaggio di addio: Scelte che non rispecchiano i valori che mi hanno portato qui.

Theo Hernandez, addio al veleno: "Milan senza valori e ambizioni" - L'esterno francese si congeda dal club rossonero con un messaggio durissimo sui propri profili social. Segnala adnkronos.com

Theo Hernandez dice addio al Milan: «Vado via a testa alta». La frecciatina ai dirigenti e il commento di Maldini - Ora è ufficiale: Theo Hernandez, dopo sei stagioni al Milan, lascia i rossoneri e passa per 25 milioni di euro all'Al Hilal, in Arabia Saudita, ... msn.com scrive