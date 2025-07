Furto nell' auto dello sposo ladro rompe il finestrino e ruba l' orologio regalato al testimone | Vergognoso

Un episodio di inaudita gravità scuote la tranquillità di Foggia: un ladro, senza scrupoli, ha infranto il finestrino di un’auto in piazza Giordano, rubando l’orologio regalato allo sposo, un gesto vergognoso e ignobile. La scena si svolge sotto gli occhi increduli dei presenti, lasciando un segno profondo nella comunità. Questo grave episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza urbana e della necessità di vigilanza collettiva.

Grave episodio a Foggia la scorsa notte in piazza Giordano, nelle vicinanze di un noto istituto di credito, quando un soggetto ha infranto il finestrino di un'auto e ha rubato la borsetta di una ragazza che in quel momento stava riposando, lo zaino del suo fidanzato e l'orologio che lo sposo - al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

