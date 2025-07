Raccolta differenziata quattro Comuni del Brindisino tra le eccellenze pugliesi

Brindisi spicca come esempio di sostenibilità nella gestione dei rifiuti, con quattro comuni che superano il 75% di raccolta differenziata, attestandosi tra le eccellenze pugliesi. Durante l’evento "Economia circolare in festa, buone prassi...", emerge come questa provincia si distingua per impegno e innovazione, dimostrando che un futuro più verde e responsabile è possibile quando comunità e amministrazioni collaborano. Un modello da seguire per l’intera regione e oltre.

BRINDISI - La provincia di Brindisi si distingue nella gestione virtuosa dei rifiuti con quattro Comuni che hanno superato la soglia del 75 per cento di raccolta differenziata, posizionandosi tra le eccellenze regionali. È quanto emerso durante l'evento "Economia circolare in festa, buone prassi.

