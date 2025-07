Allarme ai confini Nato Mosca prepara il Burevestnik missile atomico con gittata illimitata | cos' è e cosa può fare

Allarme ai confini: Mosca riaccende i riflettori sul missile nucleare Burevestnik, una minaccia con gittata illimitata e capacità devastanti. Questo ambizioso progetto militare, simbolo di una corsa agli armamenti sempre più pericolosa, si trova ora in una nuova fase di test nel Mare di Barents. Ma cosa può davvero fare questa tecnologia? Scopriamolo insieme, analizzando le sue implicazioni strategiche e le sfide internazionali che ne derivano.

La Russia ha riacceso i riflettori su uno dei suoi più ambiziosi e controversi progetti militari: il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Secondo quanto emerso da fonti di intelligence e monitoraggi civili, una nuova fase di test è attualmente in corso nella parte orientale del Mare di Barents, riattivando le preoccupazioni internazionali sull’impiego di tecnologie a reattore nel campo degli armamenti strategici. Conosciuto in ambito NATO con il nome in codice SSC-X-9 Skyfall, il Burevestnik è un missile da crociera sperimentale dotato di un propulsore scramjet e di un reattore nucleare miniaturizzato attivato in volo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it