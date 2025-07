Bettola auto contro moto all' incrocio | un ferito

Un incidente tra un'auto e una moto lungo la via principale di Bettola ha sconvolto il pomeriggio del 10 luglio. Fortunatamente, il motociclista ha riportato solo lievi contusioni ed è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenute l’auto infermieristica del 118 di Farini e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio, garantendo la pronta assistenza. La sicurezza stradale rimane una priorità , e questo episodio ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla guida.

In questa notizia si parla di: auto - moto - bettola - incrocio

