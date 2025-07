Le perdite che svenano la Cgil i saldi estivi sui libri per incassare È allarme rosso sui conti della casa editrice di Maurizio Landini

La crisi nell’editoria della Cgil si fa sempre più urgente, con perdite che minacciano il futuro della casa editrice di Maurizio Landini. Nonostante interventi finanziari e controlli approfonditi, i conti continuano a peggiorare, rivelando un allarme rosso sulla sostenibilità. La sfida è aperta: come potrà questa storica realtà ritrovare la strada del rilancio e garantire il valore culturale che rappresenta?

Nonostante l’intervento finanziario dell’anno scorso e l’ispezione fatta per vedere che non ci fossero problemi di gestione seri, continua ad andare sempre peggio l’editoria del segretario della Cgil, Maurizio Landini. Il bilancio 2024 della Futura srl controllata dalle varie federazioni territoriali e di categoria della Cgil si è infatti chiuso con una riduzione di circa mezzo milione di euro di fatturato e con perdite che sono aumentate del 50% rispetto all’anno precedente, durante il quale era stato necessario varare un aumento di capitale a pagamento per tamponare il patrimonio della società. 🔗 Leggi su Open.online

