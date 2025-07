Mattarella alla Conferenza sull'Ucraina | Da Roma messaggio chiaro Kiev non è sola

Durante la prima giornata della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma, il presidente Mattarella ha ribadito con fermezza il sostegno dell’Italia a Kiev, sottolineando che “Kiev non è sola”. Un messaggio di unità e solidarietà che rafforza l’impegno internazionale in un momento cruciale per la stabilità e la pace nella regione. Continua a leggere.

Nel suo intervento a conclusione della prima giornata di lavori della Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Roma, il presidente della Repubblica ha rinnovato il messaggio di vicinanza Kiev: "Oggi è più che mai cruciale far sì che Kiev avverta che non è sola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, Conferenza per ricostruzione Kiev - Roma si prepara a ospitare una storica conferenza per la ricostruzione di Kiev, con 50 capi di Stato e di governo pronti a puntare il focus sulla ripresa dell’Ucraina.

