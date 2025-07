Il Tottenham è d’accordo per firmare il centrocampista della foresta di Nottingham Morgan Gibbs-White

Il Tottenham si prepara a rinforzare il suo centrocampo con un colpo importante: Morgan Gibbs-White, talento della Nottingham Forest, potrebbe presto vestire la maglia degli Spurs. Con 25 anni di grinta e qualità , il centrocampista attaccante è nel mirino di diversi club, ma i londinesi sono decisi a portarlo in Premier League. La trattativa è in pieno movimento e potrebbe rappresentare la svolta per la nuova stagione.

2025-07-10 18:34:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Tottenham ha messo gli obiettivi sulla Morgan Gibbs-White di Nottingham Forest mentre continuano a rafforzare la squadra di Thomas Frank davanti alla nuova campagna. Il centrocampista attaccante di 25 anni ha attirato l’attenzione di diversi club con le sue esibizioni nelle ultime stagioni, e Spurs ora sta cercando di convincerlo a passare a nord di Londra. Gibbs-White si è unito alla foresta di Wolves nell’agosto 2022 per un accordo per un valore di £ 42,5 milioni, compresi i componenti aggiuntivi. Da allora, si è affermato come uno dei talenti straordinari della Premier League e ha guadagnato il riconoscimento internazionale con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

