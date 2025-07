I Kraftwerk tornano in Italia a luglio

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica elettronica con i Kraftwerk, leggendaria band di Duesseldorf che torna in Italia per due imperdibili concerti. Venerdì 18 luglio a Lajatico e venerdì 25 luglio a Taormina, Ralf Hütter e la sua storica formazione porteranno i brani che hanno rivoluzionato il panorama musicale globale, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”. La magia dei Kraftwerk sta per tornare…

Roma, 10 lug. (askanews) – I Kraftwerk, storica band di Duesseldorf, tornano in Italia per due date. I pionieri della musica elettronica saranno in concerto venerdì 18 luglio a Lajatico (Pisa) presso il Teatro del Silenzio (Via dell’Uccelliera) e venerdì 25 luglio al Teatro antico di Taormina (Messina. Ralf Huetter e soci porteranno in Italia i classici della discografia dei Kraftwerk, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, per uno spettacolo unico in grado di unire musica e performance art. La storica band di Duesseldorf, tra le più influenti e visionarie del panorama musicale, è infatti una vera e propria “Gesamtkunstwerk” – un’opera d’arte totale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: kraftwerk - italia - luglio - tornano

I Kraftwerk in Italia nel 2025: due date imperdibili a Lajatico e Taormina - Preparati a vivere un’estate indimenticabile con i Kraftwerk in Italia nel 2025! Due date imperdibili a Lajatico e Taormina, dove la leggenda della musica elettronica svelerà ancora una volta il suo talento innovativo.

The Waterboys live @ Anfiteatro Fonte Mazzola, Peccioli (PI) - Venerdì 4 luglio (il report di Fabrizio Biffi - le foto di Francesco Donadio) C’è una data nell’intasatissimo groviglio dell’estate italiana che non bisognava lasciarsi scappare. Una sola perché, anche Vai su Facebook

I Kraftwerk tornano in Italia a luglio; I Kraftwerk tornano in Italia per due date a luglio; I Kraftwerk tornano in Italia per due appuntamenti imperdibili.

I Kraftwerk tornano in Italia a luglio - I pionieri della musica elettronica saranno in concerto venerdì 18 luglio a Lajatico (Pisa) presso ... Riporta askanews.it

I Kraftwerk tornano in Italia per due date a luglio - I pionieri della musica elettronica saranno il 18 luglio a Lajatico (Pisa) presso il Teatro del Silenzio, il 25 luglio al Teatro Antico di ... Secondo ansa.it