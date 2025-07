montalto di castro 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia

Una tragedia sconvolge Montalto di Castro: un ragazzo di 17 anni perde la vita mentre gioca in spiaggia, sepolto accidentalmente dalla sabbia. La sua innocente scelta di divertirsi ha avuto conseguenze drammatiche, lasciando sgomento familiari e comunità. È un ricordo amaro di quanto possa essere insidioso il gioco spensierato vicino al mare, un monito che non bisogna mai sottovalutare le insidie nascoste anche nei momenti di svago più semplici.

Tragedia in spiaggia a Montalto di Castro, nel Viterbese. Un giovane di 17 anni è morto sepolto dalla sabbia dopo aver scavato una buca profonda di circa un metro e mezzo. E' successo nel pomeriggio in un tratto di lido nei pressi del camping Villaggio California. Secondo quanto si apprende, il ragazzo stava giocando con i fratellini piccoli e ha deciso di scavare nella sabbia. Poi si è introdotto nella buca realizzata ma inaspettatamente le pareti di sabbia gli sono crollate addosso seppellendolo letteralmente. I fratellini in quel momento si erano allontanati, quando poi si sono accorti del fatto hanno chiamato il padre che, a sua volta, ha lanciato l'allarme. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it