Gli appassionati di Upload possono finalmente segnare in calendario: la tanto attesa quarta stagione della serie sci-fi, con Robbie Amell, arriverà su Prime Video il 25 agosto. Con soli quattro episodi, questa conclusione promette emozioni intense e un finale all’altezza delle aspettative, distribuito simultaneamente in oltre 240 paesi. Cosa ci aspetta nel gran finale? Scopriamolo insieme in questa avventura digitale senza precedenti.

Amazon ha svelato che ad agosto i fan potranno assistere alla conclusione della serie Upload, con protagonista Robbie Amell. Prime Video ha annunciato che la stagione 4 della comedy sci-fi Upload arriverà in streaming lunedì 25 agosto. L'ultimo capitolo della storia con star l'attore Robbie Amell sarà composto da solo quattro episodi, in arrivo tutti in contemporanea sulla piattaforma, in oltre 240 nazioni e territori a livello mondiale. Cosa racconterà Upload 4 La sinossi della quarta stagione di Upload anticipa che l'Intelligenza Artificiale senziente diventa rapidamente malvagia e minaccia di distruggere Lakeview, e il mondo intero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Upload 4: Prime Video rivela la data di uscita dell'ultima stagione

